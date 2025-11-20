تكنولوجيا: إطلاق Huawei MatePad Edge في 25 نوفمبر بذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستكشف هواوي عن سلسلة Mate 80 وهاتف Mate X7 القابل للطي في 25 نوفمبر في الصين، ولكن لن يقتصر الحدث على ذلك فقط، إذ ستقدم الشركة أيضًا جهازها اللوحي الجديد MatePad Edge.

يأتي جهاز MatePad Edge بتصميم 2 في 1 مزود بلوحة مفاتيح قابلة للفصل ويعمل بنظام HarmonyOS. كما يحتوي على حامل خلفي قابل للطي ووحدة كاميرا دائرية مزدوجة المستشعرات.

وسيكون الجهاز متوفرًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 2 تيرابايت. وقد أدرجت هواوي الجهاز بالفعل على متجرها الرسمي Vmall مع فتح الطلبات المسبقة. وسيتوفر MatePad Edge بعدة نسخ: 16GB/256GB، 16GB/512GB، 24GB/1TB، و32GB/2TB، مع خيارين للألوان هما الفضي والرمادي.

وفي الوقت نفسه، كشف المسرب Digital Chat Station عن مواصفات الجهاز، حيث سيأتي بشاشة بحجم 14.2 بوصة مع خيار شاشة مضادة للوهج، ويعمل بمعالج Kirin 9 PC ويحتوي على مروحة تبريد نشطة مدمجة.

أما لوحة مفاتيح MatePad Edge، فستدعم شحن سريع بقوة 65 واط، وحركة مفاتيح 1.8 مم، ولوحة تتبع حساسة للضغط.

المصدر