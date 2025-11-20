إيثيروم كلاسيك كوين (ETCUSD) يظهر إشارات ضعف جديدة – تحليل – 20-11-2025

استقر سعر عملة إيثيروم كلاسيك كوين (ETCUSD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر في تصريف تشبعه البيعي الذي كان واضحاً بمؤشرات القوة النسبية، لتدخل حالياً في مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يعزز من فرص عودة تأثير الضغوط السلبية المحيطة بالسعر على المدى القريب، في ظل استمرار تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة الرقمية بتداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 14.75، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 13.40.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط