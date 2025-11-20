ونحن بدورنا نصمت

ما يدور في كواليس المسرحيات والمسلسلات والأفلام هو عالم مختلف تمامًا عن الصورة التي نراها على الشاشة أو الخشبة المسرحية، فمثلاً خلف كل فصل أو مشهد فيه أداء ممثلين على خشبة المسرح، هناك جهد جماعي هائل وتفاصيل كثيرة معقدة، فماذا يحدث وراء الستارة؟ أولًا: ما قبل ظهور الممثل هناك كتابة السيناريو تطوير الفكرة، ثم تحويلها إلى سيناريو كامل أو مشهد مسرحي، يتم تعديله عدة مرات أثناء الاجتماعات بين الكُتّاب والمنتجين والمخرجين، التحضيرات اللوجستية واختيار الديكورات على المسرح، تحديد الميزانية واختيار الطاقم الفني (الإضاءة، الصوت، التصوير) والممثلين، البروفات والتدريب، يقوم الممثلون بالتدرب على المشاهد، قد يشمل الأمر تدريبات جسدية (مثل القتال، الرقص، أو لهجة معينة) ثانيًا: بالنسبة للمسلسلات تكون مرحلة التصوير فيها جدولة المشاهد، لا يتم تصوير المسلسل أو الفيلم بشكل تسلسلي، يُصوَّر حسب الترتيب الأنسب للإنتاج، مما يتطلب من الممثلين الحفاظ على تسلسلهم العاطفي والشكلي، الطاقم وراء الكاميرا، المخرج قائد الرؤية الإبداعية،

مدير التصوير مسؤول عن الزوايا والإضاءة، مهندس الصوت، مصمم الأزياء، خبير الماكياج، كل شخص لديه مهمة دقيقة، إعادة المشهد عدة المرات بسبب زوايا مختلفة أو مشاكل فنية أو تغييرات في الأداء، مشهد مدته دقيقة قد يأخذ ساعات من التصوير، الإخراج الفني والإكسسوارات، يتم ترتيب كل تفصيل صغير في الخلفية بعناية (اللوحات، الكتب، الإضاءة، الأثاث) يُستخدم لوحة القصة لتحديد المشاهد بصريًا قبل تصويرها، لحظات مضحكة أو توتر خلف الكواليس، ضحك غير متوقع، نسيان النص، أو حتى شجارات بسيطة بين الفريق تحدث أحيانًا، غالبًا ما يتم توثيقها في مقاطع خلف الكواليس لاحقًا، ثالثًا: مرحلة ما بعد الإنتاج، المونتاج وتجميع المشاهد وقص الزوائد وتركيب المشاهد في تسلسل مناسب، إضافة مؤثرات بصرية أو تصحيح الألوان، الصوت ويعني تسجيل صوت إضافي في الاستوديو إضافة الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية (مثل الرياح، الرصاص أبواب تُغلق ……) المراجعة النهائية حيث يقوم المخرج والمنتجون بمراجعة النسخة النهائية قبل العرض، أحيانًا يتم حذف مشاهد بالكامل أو إعادة تصويرها، أشياء لا نراها كمشاهدين: مساعدو المخرج يصرخون صمت! تصوير في كل مرة، الممثلون ينتظرون ساعات طويلة بين المشاهد، درجات الحرارة قد تكون غير محتملة (برد قارس أو حر شديد) رغم ما يظهر على الشاشة، الدموع في مشهد درامي؟ أحيانًا قطرات صناعية أو استخدام تقنيات تنفس، مشهد طعام يُعاد عشرات المرات، والممثلون يضطرون لأكل نفس الوجبة مرارًا، مثال واقعي (خلف كواليس مسلسل ما، تم تصوير بعض المشاهد خارج الاستديو داخل المدينة، يتم تركيب خلفيات رقمية لمزجها مع لقطات يوم الفنيين المتخصصين بتعليم الممثلين كيفية التصرف مع الخلفيات داخل الاستديو، فمثلاً أثناء التصوير الليلي الذي قد يستمر حتى ساعات الصباح يتم إيجاد الصمت التام في الحي، ونحن بدورنا نصمت.

مشعل الرشيد – جريدة الرياض

