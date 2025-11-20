بالفيديو- “I Don’t Know” أغنية جديدة لمحمد رمضان والمغربي إليا تبصر النور 

دبي - فريق التحرير: أعلن الفنان المغربي–الأمريكي إليا عن إطلاق أغنيته الجديدة “I Don’t Know” بالتعاون مع النجم المصري محمد رمضان، في عمل موسيقي يجمع بين الثقافات والإيقاعات ضمن شراكة فنية لافتة.

وقال إليا في تصريحات صحفية: “أنا ومحمد على نفس الموجة: رؤية كبيرة، ثقافة كبيرة، وثقة كبيرة. الكيمياء بيننا ظهرت فورًا دون أي تفكير زائد—مجرد طاقة وإبداع متدفق.”

تمزج الأغنية بين موسيقى البوب والعناصر الأفرو والإيقاعات الشرق أوسطية، حيث تلتقي اللمسات المغربية الخاصة بإليا مع أسلوب محمد رمضان المعروف بقوته وحضوره، ليقدّم العمل صوتًا حديثًا يعكس الهوية الشمالية الأفريقية.

وتتناول “I Don’t Know” موضوعات الثقة بالنفس، والطموح، والاعتزاز بالهوية.

وأضاف إليا: “الأغنية مستوحاة من فخر شمال أفريقيا ومن رحلتي الشخصية من المغرب إلى الولايات المتحدة، وصولًا إلى اكتشاف صوتي الخاص كفنان.”

وبفضل الشعبية الواسعة لمحمد رمضان، يؤكد إليا أن الجمهور المصري سيتفاعل بسرعة مع الأغنية، قائلاً:

“أثق أن المستمعين في مصر سيشعرون بطاقة الأغنية فور سماعها. الإيقاع مألوف لكن بروح جديدة، وأتمنى أن يستمتعوا بوحدة الثقافتين في هذا العمل.”

ويُعد هذا التعاون محطة مهمة في مسيرة إليا الفنية، ويمثّل بداية مرحلة جديدة من الأعمال والعروض. وقال: “هذه الأغنية تفتح الطريق أمام خطوات أكبر، وتعكس الاتجاه الإبداعي الذي أسعى إليه خلال الفترة المقبلة.”