تحديث توقع سعر الذهب اليوم 20-11-2025

شهد سعر سهم ماستركارد Mastercard Incorporated (MA) مكاسب ضعيفة في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 527.60$، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي يحاول من خلاله تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 527.60$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 503.55$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط