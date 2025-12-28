تكنولوجيا: تحديث Apple Wallet في iOS 26 يجلب ميزتين طال انتظارهما

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصل تطبيق Apple Wallet في تحديث iOS 26 على مجموعة من الميزات الجديدة التي تعالج نقاط القصور القديمة في التطبيق، أبرزها تتبع الطلبات عبر الذكاء الاصطناعي وميزة Digital ID.

أولًا: تتبع الطلبات عبر Apple Intelligence

قدّمت أبل تتبع الطلبات داخل Wallet لأول مرة في iOS 16، لكن الميزة لم تنتشر بسبب اعتمادها على دعم المتاجر وشركات الشحن.

في iOS 26 تغيّر الأمر تمامًا؛ إذ أصبح Wallet يستخرج معلومات الشحن مباشرة من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمستخدم عبر Apple Intelligence، دون الحاجة لتعاون جهات خارجية. وبهذا يمكن عرض تفاصيل الشراء، وحالة الشحن، والتنبيهات في مكان واحد داخل Wallet.

للوصول إلى الطلبات يمكن الضغط على النقاط الثلاث أعلى التطبيق ثم اختيار Orders مع تفعيل الإشعارات من قائمة Notifications.

ثانيًا: Digital ID دون انتظار دعم الولايات

تأخر اعتماد بطاقات الهوية الرقمية الرسمية داخل Wallet بسبب بطء الولايات الأمريكية في توفير التراخيص، لذلك قدمت أبل حلًا بديلًا مع iOS 26.1 عبر Digital ID.

ورغم عدم قدرتها على إثبات أهلية القيادة، يمكن استخدام Digital ID للتحقق من الهوية أو العمر في المطارات الأمريكية وعند بعض الخدمات، مثل Uber Eats لطلبات الكحول.

وتؤكد أبل أن قبول الهوية الرقمية يتوسع في أكثر من 250 مطارًا داخل الولايات المتحدة، تمهيدًا لاعتماد أوسع مستقبلًا وربما تسريع دعم الولايات لاحقًا للهوية الرسمية داخل Wallet.

