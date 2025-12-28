تكنولوجيا: تلميح رسمي يكشف اقتراب إطلاق Moto X70 Air Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل موتورولا الإعلان عن أجهزة جديدة بوتيرة لافتة. ففي نهاية أكتوبر، كشفت الشركة عن Edge 70 باعتباره النسخة العالمية من X70 Air، وهو هاتف يركز على تصميم نحيف وخفيف.

ورغم أن مبيعات الأجهزة ذات الطابع “Air” من أبل وسامسونج لم تحقق النجاح المتوقع، تشير الدلائل الحالية إلى أن موتورولا تستعد لإطلاق X70 Air Pro، والذي يُرجح أن يحمل اسم Edge 70 Pro في الأسواق العالمية.

ونشرت موتورولا بالفعل صورة تشويقية رسمية للهاتف الجديد، موضحة أنه سيكون “أكثر احترافية” وسيقدم قدرات أكبر في الذكاء الاصطناعي.

ومن المرجح أن يكون الهاتف هو نفس الجهاز XT2603-1 الذي ظهر سابقًا في قاعدة بيانات 3C في الصين، مع دعم شحن سريع بقدرة 90 واط، وهي ترقية واضحة مقارنة بقدرة 67 واط في X70 Air / Edge 70.

كما ظهر نفس الموديل على منصة Geekbench في نوفمبر الماضي، بينما تشير معلومات داخلية إلى أن الهاتف سيعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 5 القادم. لكن ما يزال علينا الانتظار للحصول على تأكيد رسمي.

وفي الوقت ذاته، تستعد موتورولا للكشف عن جهاز آخر على الأرجح مختلف تمامًا، وهو Motorola Signature الذي ظهر مؤخرًا في إعلانات تشويقية على Flipkart.

وتشير التوقعات إلى أنه سيكون هاتفًا عالي الفئة وربما الرائد القادم للشركة، مع مواصفات مسرّبة تشمل Snapdragon 8 Gen 5، و 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، ونظام اندرويد 16، وشاشة OLED بمقاس 6.7 بوصة ودقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل.

