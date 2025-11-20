تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 20-11-2025

شهد سعر الذهب (GOLD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليستكمل السعر محاولاته لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لسيناريو تعافي السعر، بالإضافة لبدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط نسبياً مقارنة بإيقاع السعر.