تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 20-11-2025

ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة من الزوج لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، وسط تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل فرعي هابط شديد الانحدار على المدى القصير.