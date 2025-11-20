الاقتصاد

سعر سهم يونايتد هيلث (UNH) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 20-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-20 09:57AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر سهم كوستكو COSTCO WHOLESALE CORPORATION (COST) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي، يأتي هذا مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من هيمنة الاتجاه الهابط على المدى القصير خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 925.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 867.35$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

