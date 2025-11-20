سعر سهم يونايتد هيلث (UNH) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 20-11-2025

انخفض سعر سهم كوستكو COSTCO WHOLESALE CORPORATION (COST) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي، يأتي هذا مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من هيمنة الاتجاه الهابط على المدى القصير خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 925.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 867.35$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط