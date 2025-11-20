تكنولوجيا: تسريب أول مواصفات Vivo X Fold6 وكشف موعد إصداره المتوقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Vivo هاتف X Fold5 في يونيو، وطرحت الجهاز في الأسواق في يوليو، واليوم ظهر أول تسريب يتحدث عن خليفته المرتقب، X Fold6. من المتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف في الربع الثاني من العام المقبل، أي بين أبريل ويونيو.

تشير التسريبات إلى أن X Fold6 سيأتي مزودًا بمستشعر كاميرا بدقة 200 ميجابكسل، رغم أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هذا المستشعر سيستخدم للكاميرا الرئيسية أو للكاميرا المقربة.

ومن المتوقع أن يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Gen 5، مواصلًا سياسة الشركة في اختيار المعالج الذي يأتي مباشرة تحت أقوى معالج متاح من كوالكوم، كما حدث مع X Fold5 الذي استخدم معالج Snapdragon 8 Gen 3 بدلًا من Snapdragon 8 Elite.

كما تشير التقارير إلى أن X Fold6 سيحتوي على مستشعر بصمة جانبي مدمج في زر التشغيل. هذه هي التفاصيل المسربة حتى الآن، ومن المتوقع أن تظهر المزيد من المعلومات عن الهاتف خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

