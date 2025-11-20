تصريح مفاجئ لشاتاي أولوسوي عن زوجته المستقبلية… ونجاح متتالٍ لمسلسل “حلم أشرف”

دبي - فريق التحرير: أطلق الممثّل التّركيّ شاتاي أولوسوي تصريحًا مفاجئًا أثار تفاعل الجمهور، بعدما أكّد رفضه التّامّ لفكرة الزّواج من ممثّلة، قائلًا: “من المستحيل أن أتزوّج ممثّلة. فكرة أن تقبّل رجلًا آخر أو تظهر معه في مشهد حميم تُزعجني كثيرًا. حتّى أنا أنزعج من مشاهد القُبل، لكنّها جزء من مهنتنا”.

يأتي هذا في وقت يواصل فيه مسلسل “حلم أشرف” تألّقه الكبير على شاشة Kanal D، إذ يحقّق العمل نجاحًا لافتًا في موسمه الثّاني، ويواصل تعزيز مكانته بين أبرز الإنتاجات الدّراميّة التّركيّة.

وفي سياق النّجاحات، أحرز المسلسل مجموعة من الجوائز في حفل Film-San، من بينها:

أفضل مسلسل

أفضل موسيقى

أفضل مخرج سينمائيّ

أفضل تسلسل للأحداث

أفضل إدارة موقع تصوير.

من جانبها، أشادت بطلة المسلسل ديميت أوزديمير بزميلها شاتاي، قائلة:

“شاتاي شخص منظّم جدًّا وشريك رائع بالفعل. إنّه موهبة مذهلة، ولا أعتقد أنّ هناك أحدًا يشكّ في ذلك”.

وكان الموسم الثّاني قد شهد انضمام الفنّانة إبرو ديستان إلى العمل، إذ تمثّل شخصيّة “نجلاء”، وهي امرأة قويّة تتولّى إدارة الشّؤون الماليّة والقانونيّة لـ”خضر”، وتُعدّ أكثر الشّخصيّات قربًا منه ومعرفة بأسراره، هذا ما يضيف بعدًا دراميًّا مشوّقًا للأحداث المقبلة.