ريكوبا ينتقل للتدريب في الدوري الفنزويلي

الرياص - اسماء السيد - كراكاس : سيتولى لاعب إنتر ميلان الإيطالي السابق، الأوروغوياني ألفارو ريكوبا الذي بدأ مسيرته التدريبية في بلاده، الإشراف على ديبورتيفو تاتشيرا، النادي الفنزويلي الأبرز في السنوات الأخيرة، وفق ما أعلن الفريق الواقع في جنوب غرب البلاد.

وسيخلف "إل تشينو"، البالغ 49 عاما، الفنزويلي إدغار بيريس غريكو الذي أُقيل من منصبه الثلاثاء، بعد عام من قيادته الفريق للتتويج بلقب الدوري الفنزويلي لعام 2024.

واعتزل ريكوبا اللعب في عام 2016، بعد مسيرة دولية خاض خلالها 68 مباراة مع منتخب بلاده، ولعب خلالها في صفوف أندية عدة أبرزها إنتر (1997 2008)، وفينيتسيا، وتورينو، وبانيونيوس اليوناني.

بدأ مسيرته التدريبية مع ناسيونال مونتيفيديو، الفريق الذي لعب له أيضا، في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وبقي معه حتى منتصف 2024 دون أن يحقق أي لقب كبير.

وسيتولى ريكوبا تدريب فريق أنهى موسمه الحالي دون ألقاب، لكنه توّج بثلاثة من آخر أربعة ألقاب في الدوري المحلي.