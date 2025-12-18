"نتفليكس" يطلق لعبة جديدة لكأس العالم بالتعاون مع فيفا

الرياص - اسماء السيد - سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) : تعتزم شبكة نتفليكس إطلاق لعبة محاكاة كرة قدم "فيفا" عبر منصتها للألعاب خلال صيف 2026، بالتزامن مع كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفقا لما أعلنته الشركة العملاقة الأربعاء.

وقالت الشركة إن اللعبة، التي تتولى شركة ديلفي إنتاجها وتوزيعها، ستكون متاحة لمشتركي نتفليكس، ويمكن لعبها بشكل فردي أو عبر الإنترنت مع الأصدقاء باستخدام الهاتف الذكي فقط.

وأوضحت الشركة أن اللعبة المرتقبة من فيفا، لم يتم الإعلان بعد عن اسمها أو موعد صدورها، على أن تُكشف المزيد من التفاصيل خلال عام 2026.

وقال ألان تاسكان، رئيس قسم الألعاب في نتفليكس "ستكون بطولة كأس العالم 2026 الحدث الثقافي الأبرز، والآن سيتمكن المشجعون من الاحتفال بحبهم لكرة القدم من خلال نقل اللعبة مباشرة إلى غرف معيشتهم".

بدوره، اشار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو إن اللعبة تهدف "إلى الوصول إلى مليارات من مشجعي كرة القدم من جميع الأعمار في كل أنحاء العالم"، واصفا إياها بأنها "خطوة تاريخية كبيرة للـ فيفا".

وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاث سنوات من قيام فيفا بإزالة اسمه عن لعبة الفيديو لكرة القدم الأكثر مبيعا في العالم.

سيطر فيفا على سوق ألعاب "بلايستيشن" و"إكس بوكس" لما يقارب ثلاثة عقود. لكن في عام 2022، أنهى الاتحاد الدولي علاقته بشركة "إي أي سبورتس"، مطوّر اللعبة الأميركي، بسبب خلاف حول رسوم الترخيص.