كأس الرابطة: سيتي إلى نصف نهائي من دون هالاند

الرياص - اسماء السيد - مانشستر (المملكة المتحدة) : تأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية المحترفة لكرة القدم بفوزه على برنتفورد 2 0 الأربعاء ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وقبيل انطلاق السلسلة المكثفة من المباريات خلال فترة الأعياد، منح المدرب الإسباني بيب غوارديولا نجمه وهدّافه النروجي إرلينغ قسطا من الراحة، إلا أن ذلك لم يمنعه من تحقيق الفوز السادس تواليا في مختلف المسابقات.

وبقي هالاند على مقاعد البدلاء من ضمن سبعة تغييرات أجراها غوارديولا في المباراة على ملعب الاتحاد.

ويدين سيتي بفوزه إلى هدفي الفرنسي ريان شرقي (32) والبرازيلي سافينيو (67).

وشارك الأخير بدلا من البلجيكي جيريمي دوكو الذي أعلن غوارديولا الثلاثاء أنه سيغيب حتى مطلع العام المقبل بسبب الإصابة.

واضطر غوارديولا بعد مرور عشرين دقيقة لإشراك فيل فودن المتألق بعد ان حل الدولي الإنكليزي بدلا من النروجي أوسكار بوب الذي تعرّض للإصابة.

لكن شرقي تمكن من افتتاح التسجيل للسيتي، بعد ان استقبل بصدره كرة مُبعدة من ركلة ركنية، على مشارف منطقة الجزاء قبل ان يطلق تسديدة صاروخية رائعة في الزاوية العليا (32).

وأضاف سافينيو الهدف الثاني بعد أن سدد كرة من داخل منطقة الجزاء ارتدت من قدم أحد المدافعين ومرت فوق الحارس الأيسلندي هاكون فلاديمارسون (67).

وسبق أن أحرز سيتي لقب كأس الرابطة لأربع سنوات متتالية تحت قيادة غوارديولا بين العامين 2018 و2021، لكنها المرة الاولى في خمسة مواسم التي يتمكن فيها الفريق من بلوغ دور الأربعة.

وكان تشلسي حجز مقعدا له في المربع الذهبي الذي يقام من مباراتين ذهابا وإيابا، بفوزه على كارديف من الدرجة الثالثة 3 1 الثلاثاء.