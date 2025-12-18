سعر الباوند مقابل الين يميل نحو الإيجابية-توقعات اليوم 18-12-2025

نجح سعر البلاتين بتداولات هذا الصباح بتشكيل اندفاع صاعد جديد لنلاحظ تحقيقه للهدف الرئيسي المقترح سابقا بوصوله نحو 1973.00$ ليواجه بذلك مستوى 161.8ظ5 فيبوناتشي الامتدادي والذي قد يشكل حاليا حاجز قوي أمام التداولات الصاعدة.

فثبات التداولات دون هذا الحاجز قد يفعّل بدوره محاولات جني بعض الأرباح لنتوقع تسلل السعر نحو 1900.00$ ومن ثم ليحاول اختبار الدعم الإضافي المستقر عند 1860.00$, بينما اختراق الحاجز والثبات أعلاه سيسهل مهمة تسجيله لمكاسب تاريخية جديدة قد تمتد نحو الحاجز النفسي المتمركز عند 2000.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1890.00$ و 1970.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع