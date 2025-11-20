محمد بن راشد يكشف برنامجًا اقتصاديًا جديدًا يعزّز النفوذ العالمي للإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أطلقنا برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية.. البرنامج يستهدف استقطاب أهم 1000 شركة عالمية في مجال التجارة الدولية، وإطلاق بوابة رقمية تربط آلاف شركات التصدير الإماراتية بالأسواق الخارجية، كما يوفّر فرصاً أكبر لمنتجاتهم وأسواقاً جديدة لصادراتهم. وبما يعزّز موقع الدولة في أن تكون محطة رئيسية في طرق التجارة الدولية».

