شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بالذكرى 42 لتحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء الموافق 25 من أبريل، وعودتها إلى حضن الوطن العزيز، الذي كان نتيجة لانتصار أكتوبر المجيد، وتضحيات رجال قواتنا المسلحة الباسلة.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الغالية عليه بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالتنمية والازدهار والعزة والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.