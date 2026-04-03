مارت رمضان ديمير يتحدى مسلسل “المدينة البعيدة”.. هل يفعلها “الشجاع”؟

دبي - فريق التحرير: يعود النجم التركي مارت رمضان ديمير إلى الواجهة من جديد، من خلال مسلسله المرتقب “الشجاع” (Delikanlı)، الذي تصدّر الترند فور طرح البوستر الترويجي.

ويشارك في بطولة العمل النجمة مليس سيزين، حيث يُتوقع أن يحقق المسلسل صدى واسعًا، خاصة أنه يحمل قصة قوية بطابع انتقامي، تدور في عالم المافيا والصراعات والمؤامرات.

المسلسل من إخراج زينب غوناي بالتعاون مع رجائي كاراغوز، وتأليف أيبك إرتورك، وإنتاج شركة OGM Pictures، ما يعزز التوقعات بتحقيقه نسب مشاهدة مرتفعة. كما تم بيع حقوق عرضه إلى منصة ivi الروسية قبل انطلاقه، في مؤشر واضح على قوة العمل المنتظر.

من المقرر أن يُعرض مسلسل “الشجاع” ابتداءً من مساء الاثنين ٦ أبريل/نيسان عبر شاشة Show TV، لينافس مباشرة مسلسل “المدينة البعيدة”، الذي يُعد من أنجح أعمال يوم الاثنين، بعد حفاظه على الصدارة لموسمين متتاليين.

ويبقى السؤال: هل ينجح “الشجاع” في كسر هيمنة “المدينة البعيدة” وانتزاع المركز .