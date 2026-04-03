شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على تباين لكنها تحقق مكاسب أسبوعية قوية قبيل عطلة رسمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهت الأسهم الأمريكية تداولاتها يوم الخميس على مزيج طفيف من المكاسب والخسائر بعد أن قلصت تراجعاتها الحادة، مع بعض الإشارات الدبلوماسية من الشرق الأوسط التي ساعدت على تهدئة الأسواق، والتي كانت مضطربة سابقًا بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات أشد ضد إيران قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.

واستقر شعور المستثمرين في فترة ما بعد الظهر بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها بصدد صياغة بروتوكول مع سلطنة عمان لإدارة حركة السفن عبر ⁠مضيق هرمز، فيما قالت بريطانيا إن عشرات الدول تناقش سبل إنهاء الأزمة، مما خفف المخاوف بشأن تعطيل طويل لتدفقات النفط العالمية.

افتتحت الأسهم الأمريكية منخفضة بسبب ارتفاع أسعار النفط بعد أن أشار الرئيس ترامب إلى المزيد من الهجمات العدوانية، قبل عطلة الجمعة العظيمة التي ستغلق خلالها الأسواق.

وقفزت أسعار النفط الآجلة، حيث ارتفع خام الولايات المتحدة بنسبة 11% إلى حوالي 111 دولارًا للبرميل، بينما أغلق خام برنت المرجعي الدولي بالقرب من 108 دولارات بزيادة نحو 7%. وقد سعّر المتداولون النفط عند حوالي 82 دولارًا للبرميل في أكتوبر، في إشارة إلى توقعاتهم بأن الاضطراب مؤقت.

قال مايكل أنتونيللي، محلل الأسواق في بيرد: “لا يوجد اقتناع حقيقي في السوق في الوقت الحالي، لكن أسعار النفط لشهر أكتوبر تشير إلى أن السوق يعتقد أن هذه الأزمة ستنتهي على الأرجح بحلول الخريف”.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر S&P 500 بمقدار 7.26 نقطة أو 0.11% ليغلق عند 6,582.58 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 35.92 نقطة أو 0.18% ليصل إلى 21,876.87 نقطة. أما مؤشر داو جونز الصناعي فهبط بمقدار 61.23 نقطة أو 0.13% إلى 46,504.51 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، حقق الداو جونز الصناعي مكاسب بنسبة 3%، كما حقق مؤشر S&P500 مكاسب بنسبة 3.4%، في حين سجل ناسداك مكاسب أسبوعية بنسبة 4.4%.

يعكس التعافي الحذر تفضيل المستثمرين لقطاعات الأسهم التي يُنظر إليها على أنها أكثر قدرة على الصمود أمام الضغوط الاقتصادية. فقد ارتفعت أسهم المرافق العامة، التي تميل إلى تقديم أرباح وتوزيعات ثابتة، بينما انخفضت أسهم السلع الاستهلاكية التقديرية، وكانت الأسوأ أداءً خلال اليوم.

افتتحت وول ستريت منخفضة بشكل حاد بسبب إيران، في انعكاس حاد لتصريحات سابقة للرئيس بأن الولايات المتحدة ستغادر إيران “بسرعة كبيرة”.

على صعيد آخر، عادت المخاوف المتعلقة بالائتمان الخاص للظهور بعد أن حددت شركة بلو أولف (Blue Owl) الحد الأقصى للسحب للمستثمرين في اثنين من صناديقها الموجهة للأفراد.

ضمن مؤشر S&P 500، كانت أسهم السلع الاستهلاكية التقديرية الأكثر تأثيرًا على المؤشر، بقيادة تراجع سهم تسلا بعد إعلان أرقام تسليم الربع الأول.

سيظل التركيز على التطورات المتعلقة بشركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك، بعد أن قدمت طلبًا سريًا للاكتتاب العام في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، ويُتوقع أن تستهدف تقييمًا بقيمة 1.75 تريليون دولار.

قفزت أسهم شركة Globalstar بعد تقرير يفيد بأن أمازون تجري محادثات للاستحواذ على الشركة المتخصصة في الأقمار الصناعية للاتصالات في المدار المنخفض للأرض.