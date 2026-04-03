ابنة جون ترافولتا بطلة أول تجربة إخراجية لوالدها في مهرجان كان السينمائي

دبي - فريق التحرير: يستعد النجم العالمي جون ترافولتا للكشف عن مفاجأة فنية جديدة، حيث يشارك في مهرجان مهرجان كان السينمائي لعام ٢٠٢٦ من خلال فيلمه الجديد Propeller One-Way Night Coach، والذي يتولى إخراجه بنفسه في أول تجربة إخراجية له.

الفيلم مأخوذ عن كتاب ألّفه ترافولتا عام ١٩٩٧، مستوحى من شغفه بعالم الطيران، ويروي قصة طفل شغوف بالطائرات ينطلق في رحلة مليئة بالمغامرات مع والدته إلى هوليوود، في تجربة تغيّر حياته.

ويشارك في بطولة العمل ابنته إيلا بلو ترافولتا إلى جانب مجموعة من الممثلين، في عمل عائلي يحمل طابعًا إنسانيًا ومليئًا باللحظات المؤثرة.

ومن المقرر أن يُعرض الفيلم عالميًا عبر منصة Apple TV+ في ٢٩ مايو، بعد أيام من عرضه الأول في المهرجان الذي يقام بين ١٢ و٢٣ مايو.

يُذكر أن هذه المشاركة تُعد الرابعة لترافولتا في مهرجان كان، بعد حضوره بأعمال بارزة في التسعينيات، أبرزها فيلم Pulp Fiction الحائز على السعفة الذهبية.

نذكر أن جون ترافولتا كان متزوجًا من الممثلة الراحلة كيلي بريستون التي توفيت عام ٢٠٢٠ عن عمر ٥٧ عامًا. لديهما ثلاثة أبناء: الابن الراحل جيت ترافولتا الذي توفي عن ١٦ عامًا في ٢٠٠٩، وابنته إيلا بلو ترافولتا البالغة ٢٥ عامًا والتي تشارك في فيلمه الجديد، وابنه الأصغر بنيامين ترافولتا الذي أتم ١٥ عامًا في نوفمبر ٢٠٢٥.