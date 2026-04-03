ترامب يدعو أنصاره لمقاطعة جولة فنان شهير… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: صرّح بروس سبرينغستين أنه لا يشعر بالقلق من خسارة بعض جمهوره بسبب مواقفه السياسية وانتقاده الحاد لـ دونالد ترامب، مؤكدًا أن جولته الجديدة ستكون “سياسية وتعكس ما يحدث في البلاد”، مضيفًا: “الانتقادات جزء من اللعبة، وأنا مستعد لها”.

ومن المقرر أن يعود سبرينغستين إلى منطقة “مينيابوليس–سانت بول” في الثامن والعشرين من مارس للمشاركة في تظاهرة “نو كينغز”، حيث سيقدم أغنيته الاحتجاجية “شوارع مينيابوليس”، التي طرحها في أواخر يناير الماضي بعد مقتل مواطنين برصاص عناصر من وكالة الهجرة والجمارك الأميركية. وكان قد قدّم الأغنية للمرة الأولى مباشرة بعد صدورها في حفل بنادي “فيرست أفينيو” الشهير في مينيابوليس.

وتهاجم الأغنية ترامب بشكل مباشر، إذ تصف عناصر الوكالة بـ“الجيش الخاص لترامب”، في استمرار لمواقف سبرينغستين المنتقدة للرئيس الأميركي. كما أعلن في وقت سابق أن جولته “أرض الأمل والأحلام – الجولة الأميركية” ستنطلق من مينيابوليس في الحادي والثلاثين من مارس.

وأوضح أن اختيار مينيابوليس لبدء الجولة لم يكن صدفة، قائلاً: “أردت أن أبدأ من هناك وأن أنهي الجولة في واشنطن”، مشيرًا إلى أن فرقته “إي ستريت باند” وُجدت لمثل هذه الأوقات الصعبة، وأن هذه اللحظات تمنحهم هدفًا حقيقيًا ودورًا مهمًا في المجتمع.

وأكد سبرينغستين أن الولايات المتحدة تمر بمرحلة “تحديات حادة تمس القيم الأساسية”، لافتًا إلى أنه يواصل انتقاد ترامب لأن “الكثيرين صدّقوا أكاذيبه”، مضيفًا أنه يرى أن مكانه “مزبلة التاريخ”.

وعن احتمال تأثير مواقفه السياسية على شعبيته، شدد على أنه لا يهتم بذلك، قائلاً: “أفعل ما أريد قوله، والناس أحرار في ردودهم. هذه قواعدي، ولا أقلق من خسارة جزء من الجمهور”.

ومن المنتظر أن يشاركه في تظاهرة “نو كينغز” عدد من النجوم، من بينهم جوان بايز وماغي روجرز وجين فوندا.

وكان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب قد دعا أنصار حركة “اجعلوا أميركا عظيمة مجددًا” (ماغا) إلى مقاطعة الجولة الجديدة للموسيقي بروس سبرينغستين، وذلك بعد أن وجّه الأخير انتقادات لإدارته خلال انطلاق جولة “أرض الأمل والأحلام”.