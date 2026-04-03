سعر اليورو مقابل الدولار يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 03-04-2026

يستقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على مكاسب حذرة خلال التداولات اللحظية الأخيرة، غير أن مسيرته الصعودية اصطدمت بجدار مقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، الذي أحكم قبضته على محاولات الزوج تصريف تشبعه البيعي المتراكم في مؤشرات القوة النسبية، مما زاد من ثقل الضغط السلبي المخيّم على مساره.

ويزيد المشهد تعقيداً استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، فيما يواصل الزوج تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم يُرسم له مساراً محدوداً، يجعل أي تقدم صعودي رهيناً باختراق واضح وحاسم لمستويات المقاومة القائمة.