احتيال جديد بالكريبتو: رسائل مزيفة تطالب السفن بالدفع لعبور مضيق هرمز

حذّرت شركة “MARISKS” المتخصصة في إدارة المخاطر البحرية من عمليات احتيال تستهدف سفن الشحن العالقة قرب مضيق هرمز، حيث يقوم مجهولون بانتحال صفة جهات إيرانية والمطالبة بدفع رسوم عبور باستخدام العملات الرقمية.

ووفقا للتحذير، يتلقى مالكو السفن رسائل تطلب تحويل مبالغ بعملة بيتكوين أو USDT مقابل تأمين المرور، وهي مطالبات مزيفة لا تمت للسلطات الرسمية بصلة.

وتستغل هذه العمليات حالة التوتر في المنطقة والقيود المفروضة على حركة الملاحة لابتزاز الشركات.

ويأتي ذلك في ظل وضع معقد يشهده المضيق، أحد أهم ممرات الطاقة عالميا، حيث أدت التوترات الأخيرة إلى تعطيل حركة مئات السفن واحتجاز آلاف البحّارة، مع استمرار الغموض بشأن شروط العبور.

كما أشارت تقارير أخرى إلى وجود ترتيبات فعلية تتطلب تنسيقا مع جهات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني لدفع رسوم عبور، في بعض الحالات باستخدام عملات رقمية، وهو ما يزيد من صعوبة التمييز بين الإجراءات الرسمية وعمليات الاحتيال.

هذا الواقع تسبب في ظهور بيئة خصبة لانتشار عمليات النصب، حيث يتم استغلال الضغط والارتباك لدفع الضحايا إلى اتخاذ قرارات سريعة دون تحقق كاف.

