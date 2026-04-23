سعر سهم ماتيل (MAT) يغلق على مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 23-04-2026

ارتفع سعر سهم شركة أمازون AMAZON.COM, INC (AMZN) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليظل السهم مستقراً اعلى مستوى المقاومة المحوري 247.75$ ليؤكد بذلك على اختراقها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما كبح من مكاسب السهم الأخيرة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 247.75$، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 275.60$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد