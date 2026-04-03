سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يستعد لكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 03-04-2026

استطاع سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) الحفاظ على مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستقر أعلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر له أرضية داعمة تمده بالزخم الإيجابي المتجدد، وتفتح المجال أمامه لاستهداف مقاومات جديدة على المدى القريب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول الزوج بذلك تصريف البعض من هذا التشبع وهو ما انعكس على حركة السعر بعد توقف مكاسبه المتتالية.