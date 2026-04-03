غاص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً في مستنقع حربه الكارثية على إيران .. الرجل يمشي وحده في أرض سبخة يحمل على ظهره ربيبته إسرائيل التي لن تزده إلا خبالاً في غضبه النكبوي على طهران التي تمّ تحويل آلاف المواقع العامة والخاصة بها إلى ما يشبه (حظيرة المُحتظِر) ..

■ خالف ترامب كل التوقعات العاقلة في العالم والتي اتفقت على أن الرئيس الأمريكي سيتخذ القرار الصحيح ويعلن مغادرته حرباً باتت خاسرة بكل المقاييس .. ساعة خطابه فجر اليوم تزامنت مع نتائج عدة استطلاعات للرأي العام في الداخل الأمريكي والتي تقول نتائجها أن ترامب الآن في مرحلة أدنى معدلات شعبيته على الإطلاق ..

■ ترامب حقق أكبر خسارة لأمريكا في تاريخها القريب .. دول أوروبا وقفت تتفرج على الثور الهائج في مستودع الخزف وتقول له بلسان تقدير مصالح شعوبها: اذهب أنت وإسرائيل فقاتلا .. إنا هاهنا قاعدون ..

■ العالم بأسره أمام امتحان هو الأقسى في تاريخه القريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد