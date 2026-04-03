الخصمان التاريخيان يجتمعان أخيرًا.. ميسي ورونالدو في إعلان مفاجئ قبل المونديال

دبي - فريق التحرير: ميسي، رونالدو، مبابي وفينيسيوس جونيور يجتمعون في حملة إعلانية جديدة أطلقتها شركة ليغو تزامنًا مع اقتراب كأس العالم 2026، في خطوة لافتة جمعت أبرز نجوم كرة القدم في تعاون واحد قبل انطلاق الحدث الكروي الأضخم.

اللافت في الحملة هو ظهور ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وجهًا لوجه بعد سنوات طويلة من المنافسة التاريخية التي صنعت واحدة من أعظم الثنائيات في عالم الكرة، لكن هذه المرة بعيدًا عن الملعب وتحت عنوان الاحتفال بالبطولة المنتظرة.

وتأتي هذه الحملة ضمن إطلاق ليغو مجموعتها الجديدة المستوحاة من كأس العالم، والتي تتضمن مجسمات متنوعة تبدأ من قطع صغيرة مع شخصيات مصغّرة وصولًا إلى مجسمات كبيرة مخصصة للعرض، في إطار الاحتفال بالبطولة التي ستقام هذا الصيف في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. كما أكدت ليغو أن المجموعات أصبحت متاحة الآن عبر موقعها الرسمي، فيما ستُطرح مجسمات اللاعبين للطلب المسبق قبل انطلاق البطولة.