اسم الشامي يُضاف على لائحة نجوم موازين لعام ٢٠٢٦ … هذه التفاصيل

دبي - فريق التحرير: يستعد الفنان السوري الشامي، لإحياء حفل استثنائي ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم، وذلك يوم ٢٤ يونيو على منصة النهضة، حيث يترقّب الجمهور حضورًا فنيًا مميزًا لظاهرة موسيقية صاعدة بسرعة لافتة في العالم العربي.

ويتميّز الشامي بأسلوب فني خاص يمزج بين النغمات الشامية الأصيلة والإيقاعات العصرية الحديثة، ما جعله يتربع خلال فترة قصيرة على قائمة أبرز الفنانين الشباب في الساحة العربية.

​يأتي الإعلان عن مشاركة الشامي، لينضم إلى قائمة حافلة بالنجوم الذين سبق الكشف عن أسمائهم للمشاركة في هذه الدورة ومن أبرزهم: لطفي بوشناق،​ أسما لمنور، تامر حسني، ​ميادة الحناوي، ​مروة ناجي، ​بالإضافة إلى نخبة من النجوم العالميين الذين سيحيون منصات المهرجان المختلفة خلال الفترة الممتدة من ١٩ إلى ٢٧ يونيو ٢٠٢٦.

ويأتي هذا الحفل بالتزامن مع إنجاز جديد يضاف إلى مسيرته، إذ دخل الفنان السوري موسوعة غينيس للأرقام القياسية للمرة الثانية بالتعاون مع Billboard Arabia، بعد حصوله على لقب “أصغر فنان يصل إلى المركز الأول على قائمة Billboard Arabia Artist 100”، وذلك بعمر ٢٢ عاماً و٥٥ يوماً، وفق الشهادة الرسمية الصادرة عن موسوعة غينيس.

ويؤكد هذا النجاح المتسارع مكانة الشامي كأحد أبرز الأصوات الصاعدة في الموسيقى العربية، وسط ترقب واسع لحفله في موازين الذي يُتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وتفاعلاً استثنائيًا.

ويأتي هذا الإنجاز بعد النجاح الكبير الذي حققه الشامي خلال الفترة الماضية، حيث تصدّرت أعماله قوائم الاستماع وحصدت تفاعلاً واسعاً في العالم العربي، ما عزّز مكانته كواحد من أبرز الفنانين الشباب على الساحة الفنية.

وتداول جمهور الشامي الخبر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبّرين عن فخرهم بهذا الإنجاز المميز.