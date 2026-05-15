نجمة “الأوراق المتساقطة” تنتظر مولودها الاول في سن الـ٤٤

دبي - فريق التحرير: ضجّت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التركية خلال الساعات الماضية بخبر مفاجئ يتعلق بالنجمة التركية غوكشي باهادير وزوجها الموسيقي أمير إرسوي. حيث تداول نشطاء وإعلاميون، تقارير تشير إلى أن غوكشي حامل في شهرها الثاني بعد سنوات من الانتظار.

​وعلى الرغم من أن الثنائي لم يؤكدا أو ينفيا الخبر بشكل رسمي حتى الآن عبر حساباتهما الخاصة، إلا أن تفاعل الجمهور كان واسعاً، لا سيما وأن غوكشي، كانت قد صرحت في وقت سابق من هذا العام بأن موضوع الإنجاب هو “مسألة نصيب وقدر”.

​تُعد غوكشي باهادير واحدة من أكثر الممثلات تقديراً في تركيا بفضل قدرتها العالية على التنوع في الأداء، أما أبرز الأعمال التي شكلت مسيرتها، فهي ​”الأوراق المتساقطة” حيث عُرفت من خلال دور “ليلى تكين”، وهو المسلسل الذي حقق نجاحاً كبيراً في الوطن العربي وتركيا.

​مسلسل “النادي”، حيث قدمت فيه أداءً مذهلاً بدور “ماتيلدا” على منصة نتفليكس وحصدت عنه إشادات نقدية واسعة.

“​جرائم صغيرة”، اذ تألقت في دور الطبيبة “أويا”، حيث جمعت بين القوة والرقة في إطار من الغموض.

​مسلسل “عمر” الذي يعد آخر أعمالها الدرامية الناجحة التي جسدت فيه دور “غامزة” ولاقت الشخصية تعاطفاً كبيراً من المشاهدين.

بعيداً عن التمثيل، تعيش غوكشي، حالة من النشاط الموسيقي مع زوجها أمير إرسوي، حيث يستعدان لإطلاق أغنية جديدة بعنوان (الأقحوان) لتكون أغنية الموسم الصيفي، مما يجعل هذا العام حافلاً بالإنجازات الشخصية والمهنية لها.