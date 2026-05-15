شاكيرا تطلق “Dai Dai” لمونديال ٢٠٢٦ بمشاركة نجم عالمي

دبي - فريق التحرير: تعاونت شاكيرا مع بورنا بوي في أغنية “Dai Dai”، التي تم اختيارها كالأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦.

وتجمع الأغنية بين عالميهما الموسيقيين، إذ تمزج إيقاعات الأفروبيتس مع النغمات اللاتينية، في عمل بوب عالمي متعدد اللغات. وفي أحد المقاطع، يذكران أسماء عدد من أشهر لاعبي كرة القدم في العالم، إلى جانب دول مشاركة في مونديال هذا العام، حيث تهتف شاكيرا: “البرازيل، الأوروغواي، الأرجنتين، كولومبيا”، ثم تضيف: “المكسيك، اليابان، كوريا، هولندا.”

وبعد الكورس الأول، تتناوب شاكيرا وبورنا بوي على أداء مقاطعهما الخاصة، في حوار غنائي متبادل، قبل أن يجتمعا في دويتو مشترك.

وجاء إطلاق الأغنية بعد وقت قصير من الإعلان عن أن شاكيرا ومادونا وفرقة BTS الكورية الجنوبية سيشاركون كنجوم رئيسيين في أول عرض بين شوطي نهائي كأس العالم في تاريخ البطولة، والذي سيقام في ١٩ يوليو على ملعب ميتلايف في إيست رذرفورد بولاية نيوجيرسي، بالقرب من مدينة نيويورك. وقد تولى كريس مارتن، نجم فرقة كولدبلاي، تنسيق قائمة المشاركين في العرض.

وسيخصص هذا العرض لدعم صندوق FIFA Global Citizen للتعليم، الذي يسعى لجمع مئة مليون دولار لمساعدة الأطفال على الحصول على التعليم وممارسة كرة القدم.

وكانت شاكيرا قد شوقت الجمهور لأغنية “Dai Dai” الأسبوع الماضي، عبر نشر مقطع دعائي مدته دقيقة ظهرت فيه وهي ترقص في وسط ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، وأرفقت جزءًا من المقطع الافتتاحي قائلة بالإنجليزية: “هنا في هذا المكان / أنت تنتمي”، بينما ينسجم معها صوت رجولي اتضح لاحقًا أنه صوت بورنا بوي: “ما كسرك يومًا / جعلك أقوى.”

وشاكيرا ليست غريبة عن أناشيد كأس العالم، إذ كانت أغنيتها الشهيرة “Waka Waka (This Time For Africa)” هي الأغنية الرسمية لمونديال ٢٠١٠ في جنوب أفريقيا، وتُعد على نطاق واسع من أفضل أغاني كأس العالم.

وتُقام بطولة كأس العالم بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتمتد منافساتها خلال شهري يونيو ويوليو.