عرض خارج السيطرة.. ديور يجمع مايلي سايرس وآل باتشينو ونخبة نجوم العالم في لوس أنجلوس

دبي - فريق التحرير: في ليلة استثنائية مزجت بين عراقة الموضة وسحر هوليوود، احتضنت صالات عرض “ديفيد جيفن” في متحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون (LACMA) عرض مجموعة Dior Cruise بتوقيع المصمم جوناثان أندرسون.

الحدث لم يكن مجرد عرض أزياء، بل كان احتفاءً بالعلاقة التاريخية التي تجمع الدار الفرنسية بالسينما العالمية.

خلال الحفل، خطفت النجمة مايلي سايرس الأنظار بحضورها اللافت، حيث اختارت إطلالة جمعت بين البساطة والجرأة التي تميز شخصيتها.ظهرت بإطلالة كاملة من الدنيم باللون الأزرق الفاتح، حيث ارتدت قميصاً مفتوحاً بأسلوب عفوي مع بنطال جينز متطابق.

واعتمدت تسريحة شعر “الولف كت” المبعثرة مع غرة أمامية، ما منحها طابعاً “روك أند رول” يذكرنا بحقبة السبعينيات، مع مكياج عيون سموكي أبرز ملامحها الحادة أمام عدسات المصورين.

استلهم العرض شعاره من المقولة الشهيرة للممثلة الألمانية مارلين ديتريش عام ١٩٤٩: “No Dior, No Dietrich!”، لتأكيد أن الموضة والنجومية وجهان لعملة واحدة.

ولم تكن مايلي الوحيدة التي تألقت في هذا الحدث، إذ شهد العرض حضوراً أيقونياً لأسماء بارزة، من بينهم:

آل باتشينو الذي سجّل ظهوراً خاصاً أضفى هيبة على الصفوف الأولى، وجيف غولدبلوم الذي ظهر بإطلالة دنيم أنيقة مشابهة لروح إطلالة مايلي، مع نظاراته الشمسية الشهيرة.

كما تألقت شاي ميتشل بقميص أبيض كلاسيكي مع ربطة عنق سوداء صغيرة، في إطلالة مستوحاة من الملابس الرجالية الأنيقة.

وضمّت قائمة الحضور كلاً من أنيا تايلور-جوي، وسابرينا كاربنتر، ومايلز تيلر، وغريتا لي، ليتحوّل العرض إلى مهرجان مصغّر لنجوم هوليوود.

شهدت المجموعة أيضاً تعاوناً مميزاً مع مصمم القبعات اللندني الشهير فيليب تريسي، الذي أعاد صياغة تقنيات كلاسيكية بلمسة عصرية، ما أضاف بُعداً فنياً درامياً على منصة العرض.

بهذا العرض، يثبت جوناثان أندرسون مرة أخرى أن “ديور” ليست مجرد دار أزياء، بل هي جزء لا يتجزأ من ذاكرة الفن والجمال في العالم.