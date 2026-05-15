محامية تقع بين حبَّين وآيشا أيشين توران في الواجهة… اليكم التفاصيل

دبي - فريق التحرير: تتواصل التحضيرات الخاصة لمسلسل الكوميديا الرومانسية الجديد (الحب المحتمل)، من إنتاج أسينا بلبول أوغلو لصالح شركة MF Yapım وعرض قناة Show TV، حيث تم الكشف عن بطلة العمل رسمياً.

وفي التفاصيل، وقع الاختيار على النجمة التركية آيشا أيشين توران لتجسيد دور البطولة في المسلسل الذي يتولى إخراجه ألطان دونميز، إذ ستؤدي شخصية “دفنة”، وهي محامية تجد نفسها وسط صراع عاطفي مع رجلين مختلفين تماماً، أحدهما عنيد والآخر جذاب، وذلك في وقت كانت تستعد فيه لإعطاء الحب فرصة حقيقية في حياتها.

كما تشارك آيشا أيشين توران البطولة إلى جانب إيكين كوتش وفياز شريف أوغلو، في تعاون يُعد الثالث بينها وبين إيكين كوتش بعد فيلم “Sen İnandır” ومسلسل “Vicdansız”، اللذين جمعا الثنائي سابقاً ضمن أعمال رقمية.