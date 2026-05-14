هل تكسر الفيفا القواعد من أجل مادونا وشاكيرا وBTS في نهائي كأس العالم ٢٠٢٦؟

دبي - فريق التحرير: أعلنت (الفيفا) أي الاتحاد الدولي لكرة القدم في منشور عبر إنستغرام اليوم الخميس أن كلًّا من شاكيرا ومادونا ونجوم الكيبوب العالميين BTS سيتصدرون العرض الموسيقي خلال أول استراحة شوط في نهائي كأس العالم على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية لكأس العالم يوم ١٩ يوليو في ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأميركية، وسط توقعات بأن تجذب ملايين المشاهدين حول العالم إلى جانب الحضور في المدرجات.

وتنطلق منافسات كأس العالم ٢٠٢٦ في ١١ حزيران/يونيو من مدينة مكسيكو، على أن تُقام المباريات في مواقع متعددة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأوضحت فيفا أن عرض الاستراحة النهائية، الذي يشرف عليه نجم فرقة كولدبلاي كريس مارتن, سيتم إنتاجه بالتعاون مع منظمة Global Citizen غير الربحية، وسيعود ريعه لصالح صندوق فيفا العالمي للتعليم والمواطن العالمي.

ويهدف الصندوق إلى جمع مئة مليون دولار لدعم وصول الأطفال حول العالم إلى التعليم الجيد وكرة القدم، حيث أكدت فيفا أنه سيتم التبرع بدولار واحد من كل تذكرة مباعة لمباريات كأس العالم ٢٠٢٦ لصالح هذا الصندوق.

كما ظهر كريس مارتن في فيديو الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي برفقة شخصيات من شارع سمسم والدمى المتحركة (The Muppets)، إلى جانب ظهور خاص لفرقة BTS.

وكان رئيس الفيفا جياني إنفانتينو قد لمح إلى هذا الحدث التاريخي منذ آذار/مارس ٢٠٢٥، قائلاً إنه سيكون عرضًا غير مسبوق يليق بأكبر حدث رياضي في العالم.

وفي سياق متصل، ستشهد حفل افتتاح البطولة في مكسيكو سيتي مشاركة عدد من النجوم، من بينهم جيه بالفين، إضافة إلى مجموعة من الفنانين مثل أليخاندرو فرنانديز، بيليندا، داني أوشن، ليلا داونز، لوس أنجلوس أزوليس، مانا وتيلا.

يُذكر أن قوانين كرة القدم تنص على ألا تتجاوز فترة الاستراحة بين الشوطين ١٥ دقيقة، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تعديلها لإتاحة هذا العرض الفني الاستثنائي، على غرار عروض السوبر بول.