بعد والدتها وشقيقها.. خسارة جديدة تهزّ حياة شارون ستون

دبي - فريق التحرير: كشفت الممثلة الأميركية شارون ستون عن خبر حزين جديد في حياتها العائلية، بعدما أعلنت وفاة شقيقها الأكبر مايك ستون عن عمر ٧٤ عاماً، بعد معاناة طويلة مع المرض.
وشاركت بطلة فيلم Basic Instinct الخبر عبر حساباتها، مؤكدة أنها تتمنى له السلام والراحة. وكان مايك ستون موسيقياً وممثلاً، وشارك في عدد من الأفلام خلال التسعينيات، كما ظهر إلى جانب شقيقته في فيلم The Quick and the Dead عام ١٩٩٥.
وتأتي هذه الخسارة بعد أكثر من عام على وفاة والدتها دوروثي ستون، وثلاث سنوات على رحيل شقيقها باتريك ستون إثر إصابته بمرض في القلب.
