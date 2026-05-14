مشاركة واسعة لـ استوديوهات MBC في فعاليات مهرجان كان السينمائي

دبي - فريق التحرير: تُلقي مجموعة MBC بثقلها ضمن مشاركتها الواسعة لهذا العام في فعاليات مهرجان كان السينمائي التاسع والسبعين، الذي يقام في فرنسا من ١٢ إلى ٢٣ مايو ٢٠٢٦. وتشارك استوديوهات MBC في عددٍ من الجلسات الحوارية والمنتديات التي تقام في الجناح السعودي ضمن “سوق الأفلام” Marche Du film، فيما يشارك عدد من وجوه MBC ومسؤوليها ومدرائها ومنفذي العمليات الإنتاجية لديها في العديد من الفعاليات الأخرى، منها حلقات النقاش وجلسات الموائد المستديرة والمنتديات وغيرها من الفعاليات المتنوعة التي يحتضنها المهرجان.

في هذا السياق تُقدم استوديوهات MBC، بالتعاون مع المركز العربي للسينما (ARAB CINEMA CENTRE)، حلقة نقاش بعنوان: “رهانات كبيرة، جماهير غفيرة! صعود الإنتاجات التجارية العربية”، وذلك في 14 مايو الساعة 11 صباحاً في plage des palmes، وتشارك فيها المديرة العامة لـ استوديوهات MBC والمديرة العامة للإنتاج في مجموعة MBC سمر عقروق، إلى جانب طارق الإبراهيم مدير عام قناتي MBC وMBC دراما ومدير المحتوى في منصة MBC شاهد، بالإضافة إلى أسماء عربية بارزة في القطاع على غرار المخرجة والمنتجة السعودية هناء العمير، والممثل والمنتج والمخرج التونسي ظافر العابدين، والمنتج والكاتب المصري محمد حفظي، والممثلة السورية نور علي، وآخرين.

وعلى صعيد المشاركات، تشارك سمر عقروق، المديرة العامة لـ استوديوهات MBC والمديرة العامة للإنتاج في مجموعةMBC في جلسة بعنوان “النساء في مواقع القيادة: القيادة وصنع القرار في المنطقة”، وذلك الجمعة 15 مايو، الساعة 2:00 بعد الظهر، في المسرح الرئيسي.

وتشارك استوديوهات MBC الجمعة 15 مايو – تمام الساعة 12:30 ظهراً – في جلسة طاولة مستديرة بعنوان “السعودية في دائرة الضوء: حوافز تنافسية في سياق عالمي” يتحدث خلالها مدير الإنتاج التنفيذي للدراما، فراس دهني، حيث تسلط الجلسة الضوء على برامج الحوافز، وذلك من واقع خبرة وتجربة استوديوهات MBC في ضوء نظرة عامة على التحديات الشائعة التي يواجهها المنتجون في أسواق الحوافز الدولية، مما يجعل المملكة أكثر جاذبية لصناّع الأفلام العالميين.

ويشارك مدير عام الإنتاجات السينمائية والمسلسلات العالمية في استوديوهات MBC علي جعفر، في جلسة حوارية أخرى بعنوان “دور الشراكات الإنتاجية في تحقيق النمو التجاري في المنطقة”، والتي تقام في 17 مايو في المسرح الرئيسي.

بدورها تشارك زينب أبو السمح، مديرة استوديوهات MBC السعودية والمديرة العامة لأكاديمية MBC ومواهب MBC، في جلسة طاولة مستديرة مع الهيئة السعودية للأفلام، حول اقتصاد الإبداع وذلك في 17 مايو، الساعة 2.00 ظهراً. تقام الجلسة في الجناح السعودي – الجناح الدولي 140، وتتطرق إلى “احتضان اقتصاد الإبداع”، وكيفية الانتقال من منصات مثل يوتيوب وإنستغرام وتيك توك إلى الشاشة الكبيرة. كما تسلط الجلسة الضوء على ريادة المملكة العربية السعودية لهذا التوجه، حيث كان مُبدعو المحتوى وراء نجاحات مبكرة في شباك التذاكر، مثل فيلم ستار والخلات+ مع الوقوف على الأفلام التي حققت نجاحاً في هذا المضمار، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

أخيراً وليس آخراً، تشارك النجمة خيرية أبواللبن المنتسبة إلى وكالة مواهبMBC -(MBC Talent) في ندوة بعنوان “نهوض الطاقات: المواهب العربية إقليمياً وعالمياً”، وذلك يوم الأحد 16 مايو، الساعة 12 ظهراً، في القاعة الرئيسية. فيما يشارك النجمان عبد الرحمن نافع، ولمى عبد الوهاب من وكالة مواهب MBC في عددٍ من فعاليات المهرجان.