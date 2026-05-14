فضيحة عاطفية في كواليس “الخليفة”… قصة حب بين إيلهان شين وبطلة المسلسل تخرج الى العلن

دبي - فريق التحرير: أثار برنامج “إذا أردت” الذي تقدّمه نور فيرال جدلاً واسعاً بعد كشفه عن وجود علاقة حب تجمع بين بطلَي المسلسل التركي “الخليفة” الممثل إيلهان شين والممثلة بيران داملا يلماز خلف كواليس العمل.

ومع انتشار الخبر، صُدم جمهور المسلسل، خصوصاً أن بيران داملا مخطوبة من رجل أعمال يملك سلسلة مقاهٍ في ألمانيا، وترتبط به منذ أكثر من عامين، وكان قد تقدّم لخطبتها العام الماضي لتوافق على الزواج.

في المقابل، أشارت مصادر إلى أن إيلهان شين يعيش أيضاً علاقة حب طويلة مع امرأة ظهرت برفقته في أكثر من مناسبة، ما فتح الباب أمام تساؤلات الجمهور حول حقيقة ما يجري خلف الكواليس، ومن منهما قد يكون خان شريكه في الواقع، تماماً كما تتقاطع أدوارهما في المسلسل مع قصص الخيانة.

وتزامناً مع تصاعد الشائعات، لفت انتشار عدد كبير من الصور التي تجمع إيلهان وبيران عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن معظمها يعود لمشاهد من المسلسل أو كواليس التصوير، إلا أن الكيمياء الواضحة والقرب بينهما ساهمت في تعزيز الحديث عن علاقة عاطفية قد تكون بدأت خلال تصوير “الخليفة”.