وزير النقل والخدمات اللوجستية: 110 خطط متكاملة و46 ألف كادر لخدمة ضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر جاهزية منظومة النقل لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، من خلال إمكانات متكاملة وتقنيات متقدمة، وخطط تشغيلية وميدانية تهدف إلى ضمان تجربة تنقل آمنة وميسرة للحجاج منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الـ34 الذي عقد اليوم في الرياض: "إن المنظومة تعمل منذ وقت مبكر لخدمة ضيوف الرحمن، وفق إمكانات متكاملة وتقنيات متقدمة، بهدف ضمان تجربة تنقل آمنة وميسرة، من خلال خطط الجاهزية والتشغيل والطوارئ، بإجمالي 110 خطط متكاملة".

وأضاف أن المنظومة تفخر بمشاركة قرابة 46 ألفًا من كوادرها، يتشرفون هذا الموسم بخدمة حجاج بيت الله الحرام في مختلف قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يُعد قطاعًا حيويًا ومرنًا، قادرًا على التكيف السريع مع مختلف المواسم، ويحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، بوصفه أحد ركائز رؤية المملكة 2030.

وفي قطاع الطيران، أشار إلى أن المنظومة سخرت طاقاتها التشغيلية في مطارات المملكة لضمان تجربة سفر مريحة، من خلال تهيئة المطارات بأحدث التقنيات والكوادر المؤهلة، لاستقبال أكثر من 1.5 مليون حاج، وتوفير أكثر من 3 ملايين مقعد عبر 6 مطارات، تربط المملكة بأكثر من 300 وجهة حول العالم من خلال 104 ناقلات جوية.

وبيّن أن الموسم سيشهد بمشيئة الله، تحقيق نقلة في إدارة رحلة الأمتعة، عبر تعميم مبادرة "مسافر بلا حقيبة" لأول مرة على جميع الحجاج الدوليين، ونقل عبوات ماء زمزم الخاصة بهم، والتعامل مع ما يزيد على 3.8 ملايين حقيبة تقريبًا، إلى جانب مشاركة هيئة الطيران المدني في مبادرة طريق مكة وخدمة ترميز الأمتعة ضمن سلسلة لوجستية محكمة.

وفي قطاع الطرق والنقل البري، أكد تنفيذ خطط صيانة شاملة وموسعة، شملت تقييم شبكة طرق المملكة المؤدية إلى المشاعر المقدسة، وصيانة أكثر من 6300 كيلومتر مسار على الشبكة، وصيانة الجسور، إضافة إلى التوسع في تقنية تبريد الطرق واستحداث مشاريع طرق جديدة، بما يسهم في توفير مرور آمن وميسر لمستخدمي الطرق، عبر أكثر من 33 ألف حافلة و5 آلاف سيارة أجرة، مع التركيز على الرقابة وضبط الامتثال.

وفيما يتعلق بالمركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أوضح أن الموسم سيشهد تشغيل 3000 حافلة لنقل الحجاج بين مساكنهم والمسجد الحرام، وتشغيل قرابة 5000 حافلة للنقل الترددي داخل المشاعر، إلى جانب تخصيص 2060 حافلة لخدمة التنقل بين مشعر منى والمسجد الحرام خلال أيام التشريق.

وأشار إلى ما وصل إليه قطاع النقل السككي، وفي مقدمته قطار الحرمين السريع، الذي يُعد خيارًا مفضلًا لكثير من ضيوف الرحمن، كونه يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر خمس محطات، مبينًا أن المنظومة وفرت أكثر من مليوني مقعد، وتنفيذ ما يفوق 5300 رحلة، بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة.

ولفت إلى أن قطار المشاعر المقدسة صُمم خصيصًا لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وبما يتماشى مع مراحل أداء المناسك، حيث يعمل لمدة سبعة أيام فقط في السنة، من خلال أكثر من 2000 رحلة، مرورًا بتسع محطات في منى ومزدلفة وعرفات، ناقلًا مليوني راكب، وبطاقة تشغيلية تبلغ 72 ألف راكب في الساعة، بما يضمن انسيابية التشغيل وسلامة وراحة ضيوف الرحمن.

وفي قطاع الموانئ، أفاد بأنه من المتوقع وصول أكثر من 6000 حاج عبرها، بعد تجهيزها بجميع المرافق المتكاملة، إلى جانب دعم حركة الإمدادات والخدمات اللوجستية بنقل الاحتياجات الضخمة للحجاج، وشحن أكثر من 1.25 مليون طن من البضائع الخاصة بهم، ومناولة أكثر من 2.6 مليون رأس ماشية.

وفي قطاع البريد، أوضح معاليه أنه جرت تهيئة الخدمات لخدمة أكثر من 550 ألف حاج، والتعامل مع أكثر من 600 ألف حقيبة، إضافة إلى معالجة ما يتجاوز 200 ألف مادة بريدية رسمية.

واختتم وزير النقل والخدمات اللوجستية حديثه بالتأكيد على أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تحرص، في كل مكان، على تقديم خدمات نوعية لتسهيل تنقل الحجاج، إلى جانب توظيف أحدث الحلول التقنية والابتكارات التي تمكنهم من أداء المناسك بسهولة ويسر.

ورحب بضيوف الرحمن، مؤكدًا اعتزاز المنظومة بخدمتهم ومرافقتهم حتى مغادرتهم سالمين آمنين، بمشيئة الله تعالى.