السودان يشتري مقراً دائماً لقنصليته بجدة في خطوة تعزز حضوره الدبلوماسي بالسعودية

أُقيمت بفندق قصر الشرق اليوم بجدة ، مراسم شراء المقر الرسمي الجديد للقنصلية العامة لجمهورية السودان بمدينة جدة، بتشريف السفير د. كمال علي عثمان طه، القنصل العام لجمهورية السودان بجدة.

وأعرب سعادة القنصل العام، لدى مخاطبته حفل توقيع الشراء عن بالغ التقدير وعميق الامتنان لفخامة رئيس مجلس السيادة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، والسيدة محافظ بنك السودان المركزي، وكافة الوزارات والجهات ذات الصلة، على دعمهم الكريم ومتابعتهم الحثيثة التي كان لها الأثر الحاسم في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي وإخراجه إلى حيز التنفيذ بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة السودان.

كما ثمّن سعادته التعاون المثمر من وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة ومن اللجنة الفنية المشتركة، مشيدا بما قدّمتاه من تسهيلات وإجراءات داعمة عكست روح الشراكة والتكامل المؤسسي بين البلدين الشقيقين.

وتقدم سعادة القنصل العام بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحبة السمو الملكي الأميرة عبطا بنت مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، تقديرًا لتعاون سموها الكريم وتفهّمها الرفيع للترتيبات المصاحبة لعملية الشراء، وما أبدته من دعم كان له بالغ الأثر في إنجاز المشروع بروح تعكس عمق العلاقات المتجذّرة بين الشعبين الشقيقين.

وأشاد سعادته بالدور الريادي الذي اضطلع به بنك الخرطوم في تمويل هذا المشروع، مؤكدا أن مساهمته تمثل نموذجًا للشراكة الوطنية المسؤولة والداعمة للمبادرات المؤسسية ذات الأثر الاستراتيجي والمردود المستدام.

وأكد السفير بأن اقتناء المقر الدائم لا يمثل مجرد خطوة إدارية، بل هو استثمار مؤسسي طويل الأمد، ورمز لرسوخ العلاقات السودانية السعودية، ومنصة لتعزيز كفاءة العمل القنصلي وتطوير منظومة الخدمات بما يخدم مصالح المواطنين السودانيين بالمنطقة الغربية والجنوبية بالمملكة ويعزز مسيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

واختتم كلمته بتجديد الشكر والتقدير لكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، سائلا الله تعالى أن يجعله فاتحة خير لمزيد من التقدم والازدهار، وأن يبارك جهود البلدين الشقيقين في ترسيخ دعائم التعاون والتكامل لما فيه خير الشعبين.

سونا