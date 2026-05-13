تصدير أكثر من (128) الف من الضأن للسعودية

أعلنت دكتورة الفت عبد الرحمن مدير عام المحجر البيطري الكدرو عن تصدير 128 ألفا و 690 رأسا من الضأن للمملكة العربية السعودية خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر مايو من العام الحالي .

وقالت في تصريح ل(سونا) أن أول شحنة للصادر كانت بتاريخ 27 يناير من هذا العام، مؤكدة على استمرار الصادر .

واوضحت إن المحجر الذي افتتح في العام 1973 تبلغ مساحته 100 فدان ،ويستوعب 100 ألف رأس من الضأن والماعز و5 آلاف من الأبقار والإبل .

واكدت د. الفت على ضرورة إقامة دورات تدريبية متقدمة لاكساب المهارات وتطوير القدرات للعاملين إضافة إلى ضرورة الربط الشبكي والمعلوماتي بجميع المحاجر للمتابعة.

