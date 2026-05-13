طوق من النقود وسلسلة ذهب.. فيديو لتكريم تلميذة في مصر يثير الجدل

انتشر على مواقع التواصل في مصر فيديو لأم تكافئ ابنتها بـ20 ألف جنيه وسلسلة ذهب هدية في حفل تخرجها من الصف السادس الابتدائي.أظهر الفيديو الأم وهي تلف أوراق النقد حول رقبة الطفلة، فيما كان زملاؤها يراقبون الحدث، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول ملاءمة تقديم هدايا كبيرة أمام الطلاب.

من جانبها قالت الأم: “أهديت بنتي سلسلة ذهب وطوق من الفلوس 6 آلاف جنيه بهدف أني أفرحها بعد تخرجها من الصف السادس الابتدائى”.

وقد استنكر رواد موقع التواصل ما فعلته الأم حيث قالت نادية النجار: كان لازم تبقى هدية بينهم وبين بعض في البيت مش قدام زمايلها كده فيديو غير موفق.

وقالت منى ماهر: لو فرحتي بيها في بيتكم هيجرى حاجة؟

