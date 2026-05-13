حجاج النيل الأبيض يزورون المعالم الدينية والتاريخية بالمدينة المنورة

بدأ حجاج ولاية النيل الأبيض المتواجدون هذه الأيام بالمدينة المنورة لأداء شعيرة الحج للعام 1447 هجرية زيارات لعدد من المواقع الدينية والتاريخية بالمدينة المنورة، برفقة البعثة الإرشادية ومشائخ من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

وتعرف الحجاج خلال الزيارات على معالم جبل أحد وأحداث غزوة أُحد وسيرة شهدائها ، على رأسهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ، ثم توجهوا إلى مسجد قباء حيث أدوا ركعتين واستمعوا إلى شرح حول فضل الصلاة في مسجد قباء ومكانته الدينية والتاريخية .

وكان الحجاج منذ وصولهم الي المدينة المنورة بدوأ زيارتهم بالسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في المسجد النبوي الشريف ، ودخل الحجاج إلى الروضة الشريفة بنظام التفويج الإلكتروني ، كما قام الحجاج بزيارة م مقبرة البقيع .

وسيواصل الحجاج صلواتهم بالمسجد النبوي، ويشاركون في المحاضرات والدروس الدينية التي تنظمها البعثة الإرشادية، إلى حين توجههم إلى مكة المكرمة.

وأبدى عدد من الحجاج الذين استطلعتهم (سونا) ارتياحهم للتنظيم الجيد لبعثة الحج السودانية وحملة ولاية النيل الأبيض، مشيرين إلى أن السكن القريب من المسجد النبوي مكنهم من أداء الصلوات بكل سهولة ويسر وفي أجواء روحانية عامرة بالإيمان والطمأنينة.

وفي ذات السياق أكد أمراء الأفواج أن جميع الحجاج يتمتعون بالصحة والعافية ولا توجد اي حالات مرضية، وان الحجاج وعيشون أجواء إيمانية وروحية مفعمة بالشوق والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسط متابعة متواصلة واهتمام كبير من البعثة الإدارية من أجل خدمة ضيوف الرحمن.

