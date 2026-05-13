غير قابل للنفي. ■ ضربة موجعة ستتلقاها المليشيا في مقبل الأيام. ■ شخصية محورية داخل العمق الاجتماعي للمليشيا أعلنت خروجها من الدائرة الضيقة لآل دقلو. ■ الخطوة التي يتكتم عليها خشم بيت آل دقلو ستحدث زلزالاً مدوياً في دارفور وتمتد آثاره الارتدادية إلى كردفان الكبرى. ■ من الذين غادروا صفوف المليشيا وفي مرحلة مونتاج فيديو المغادرة شخصية إعلامية معروفة بدعمها للمليشيا عبر الصوت والصورة، سيكون خبر مغادرتها موجعاً وبخاصة لكلاب صيد المليشيا في فنادق عواصم أفريقية وعربية داعمة للتمرد السريع. ■ تتصاعد منذ أيام حملات التضييق على ضباط وجنود المليشيات بكردفان ودارفور وسط رقابة مشددة على الهواتف والمراسلات وتقييد حركة العربات القتالية والإدارية، ويتم أيضاً حجز صرف المرتبات والتعيينات إلا بقوائم معتمدة مسبقاً. ■ بدأت منذ يوم أمس حملة مراقبة ومراجعة لمنافذ ومعابر الخروج إلى دول الجوار وخاصة جنوب السودان. هذه المعابر والمنافذ تشهد تكدساً لمواطنين وعوائل قررت الخروج ومغادرة المدن والمناطق التي تستبيحها المليشيا. ■ حرفياً، مملكة آل دقلو تنهار. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

