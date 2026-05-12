عناصر شبه عسكرية كولومبية تعبر بانغي للانضمام إلى ميليشيا الدعم السريع في السودان

كشف موقع أفريكا انتليجنس – المختص بشؤون الاستخبارات والسياسية – عن تفاصيل عملية نقل لمجندين من كولومبيا عبر عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، بانغي، وصولاً إلى مدينة نيالا، لتعزيز صفوف الميليشيا في نزاعها المسلح ضد الجيش السوداني.

في الأول من مايو الجاري، وفي تمام الساعة السادسة صباحاً، حطت طائرة من طراز بوينغ 737 تابعة للخطوط الملكية المغربية في مطار بانغي الدولي، قادمة من الدار البيضاء عبر مدينة دوالا الكاميرونية. وبحسب المصادر، كان على متن الرحلة نحو 10 عناصر من القوات شبه العسكرية الكولومبية ذوي الخبرة القتالية.

وعقب وصولهم إلى العاصمة بانغي، تم تنظيم عملية نقل لوجستية سريعة عبر مسار جوي داخلي:

المرحلة الأولى، تم نقل العناصر عبر طائرة صغيرة من بانغي إلى مدينة بيراو الواقعة في أقصى شمال شرق جمهورية أفريقيا الوسطى بالقرب من المثلث الحدودي.

المرحلة الثانية، العبور إلى مدينة نيالا (مركز ولاية جنوب دارفور) للانخراط بشكل مباشر في العمليات العسكرية لصالح الميلشيا.

