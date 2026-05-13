بمشاركة إسلام مبارك.. ما لا تعرفه عن فيلم «أسد» قبل عرضه في السينمات

أقيم مطلع الأسبوع المؤتمر الصحفي لفيلم «أسد» للمخرج محمد دياب، بحضور أبطال الفيلم وصُنّاعه الذين تحدثوا عن كواليس العمل والتحديات الإنتاجية والفنية التي واجهته حتى خروجه للنور، وذلك قبل أيام من عرضه في دور السينما المصرية يوم 14 مايو الجاري، وفي العالم العربي يوم 21 مايو.وخلال المؤتمر، كشف صُنّاع الفيلم عن عدد من التفاصيل والمعلومات التي كانت غائبة عن الجمهور، أبرزها:

-استغرق التحضير لفيلم «أسد» نحو 6 سنوات كاملة قبل الوصول إلى صورته النهائية.

-الفيلم مرّ بمراحل إنتاجية معقدة وتحديات كبيرة على مستوى الديكور والملابس والتصوير والتنفيذ.

-المخرج محمد دياب أكد أن جميع أفراد فريق العمل قدّموا تضحيات كبيرة من أجل خروج الفيلم بهذا الحجم.

-وصف محمد دياب تعاونه مع محمد رمضان بأنه تجربة مميزة، مؤكدًا أن دوره في الفيلم سيغيّر الصورة النمطية للبطل الشعبي.

-أوضح دياب أن اختياره لمحمد رمضان جاء عن قناعة فنية كاملة، باعتباره فنانًا قادرًا على قيادة مشروع سينمائي ضخم.

-محمد رمضان اعتبر «أسد» بداية مرحلة جديدة في مشواره السينمائي، وبداية لتكوين مكتبة مختلفة عما قدمه سابقًا.

-أشار رمضان إلى أن الفيلم يستحق ابتعاده عن السينما لمدة 3 سنوات، مؤكدًا أنه لا يحب تكرار نفسه ويسعى دائمًا لتغيير “جلده الفني”.

-وصف رمضان المنافسة الفنية بأنها “محترمة وصحية”، لأنها تدفع الفنانين لتقديم أعمال أفضل للجمهور.

-رزان جمال وصفت مشاركتها في الفيلم بأنها “دور العمر”، مؤكدة أن التصوير تطلّب تركيزًا شديدًا بسبب تنفيذ بعض المشاهد بطريقة الـ«وان شوت».

-علي قاسم أكد أن لديه فضولًا لمعرفة ردود فعل الجمهور والنقاد بعد سنوات طويلة من العمل على الفيلم.

-المنتج موسى أبو طالب قال إنه لم يكن يتخيل أن تستغرق التحضيرات كل هذه السنوات، قبل أن يدرك حجم ضخامة المشروع وصعوبته، حيث استغرق أكثر من 700 ساعة تصوير، لينتج في النهاية ساعتين وخمس دقائق.

-السيناريست شيرين دياب أكدت أن مشاعرها تجاه الفيلم “مرتبكة وممتلئة بالحماس”، مشيرة إلى أن المشروع بدأ كفكرة لدى محمد دياب قبل أن يتحمس له الجميع، مؤكدة أن الفيلم ضخم على جميع المستويات.

-السيناريست خالد دياب أكد أن «أسد» يمزج بين الدراما والأكشن والرومانسية بصورة متوازنة، رغم صعوبة تقديم فيلم تاريخي جماهيري.

-الفنانة السودانية إسلام مبارك وصفت الفيلم بأنه نقطة تحول إنسانية وفنية في حياتها، مؤكدة أن فريق العمل كان بمثابة العائلة، وأن التجربة أعادت إليها الشغف بالعطاء.

-مصطفى شحاتة قال إن رحلته مع الفيلم استمرت 3 سنوات، واعتبر العمل “هدية حقيقية”، مؤكدًا أنه تعلم الكثير خلال التجربة.

-ريم العدل أوضحت أن تصميم أزياء تعود إلى القرن التاسع عشر كان من أصعب التحديات التي واجهت الفيلم.

-مدير التصوير أحمد البشاري أكد أن الفيلم يجمع بين الطابع التجاري وتقديم قضية مهمة بصريًا وإنسانيًا.

-الفيلم من إنتاج شركات Goodfellas Media Production وScoop Production وFillme Production وBigTime Fund، بينما تتولى شركة AFD توزيعه داخل مصر، وEmpire Entertainment في الشرق الأوسط.

-تدور أحداث الفيلم في مصر خلال القرن التاسع عشر، حول “أسد” العبد المتمرد الذي يقود ثورة بعد سلب حريته ودخوله في قصة حب ممنوعة.

-يشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان، ورزان جمال، وعلي قاسم، وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، إلى جانب الظهور الخاص لماجد الكدواني وأحمد داش.

-الفيلم من إخراج محمد دياب، وتأليف شيرين دياب ومحمد دياب وخالد دياب، والموسيقى التصويرية لهشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، ومونتاج أحمد حافظ.

