الهلال يقترب من الذهب

تتجه أنظار جماهير كرة القدم اليوم عند الساعة الثالثة عصرا بتوقيت السودان، إلى العاصمة الرواندية كيغالي، حيث تُقام مباراة مهمة في سباق التتويج بلقب الدوري الرواندي، تجمع بين الهلال وغاسوقي، في مواجهة تحمل طابع الحسم والاقتراب من منصة التتويج.
وتكتسب المباراة أهمية كبيرة لفريق الهلال، إذ يسعى لتحقيق الفوز الذي من شأنه أن يضعه على أعتاب التتويج بالبطولة قبل ثلاث جولات من ختام المنافسة.
ويدخل الهلال اللقاء متصدراً جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، وسط منافسة محتدمة على اللقب، انحصرت عملياً بين الهلال وغريمه التقليدي المريخ في سباق القمة.
ويتمتع الهلال بأفضلية واضحة قبل مواجهة اليوم، إذ يتقدم على المريخ بفارق 12 نقطة، ما يعزز من فرصه في حسم اللقب حال تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة غاسوقي.
وكان الفريق قد أجرى استعدادات مكثفة خلال الفترة الماضية، وسط تركيز كبير من الجهاز الفني واللاعبين، تأهباً لهذه المواجهة المفصلية التي قد تقرّبه كثيراً من التتويج بالبطولة.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
