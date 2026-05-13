أديس السعودية تحصل على عقد لمنصة الحفر البحرية المرفوعة في نيجيريا بقيمة 180.7 مليون ريال

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع مؤشر S&P 500 الأمريكي أكثر ابتعادًا عن مستوياته القياسية يوم الأربعاء، بعدما عززت بيانات أسعار المنتجين الأعلى من المتوقع رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي السياسة النقدية مشددة طوال العام الجاري.

وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت خلال أبريل بأكثر من التوقعات، مسجلة أكبر زيادة منذ أوائل عام 2022، في أحدث إشارة إلى تسارع التضخم وسط تداعيات الحرب مع إيران.

وجاءت هذه البيانات بعد يوم واحد فقط من تسجيل تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكبر زيادة في ثلاث سنوات خلال أبريل، وهو ما دفع مؤشري S&P 500 وIXIC للتراجع عن قممهما القياسية.

وقال بيتر كارديلو، كبير اقتصاديي الأسواق لدى شركة سبارتان كابيتال سيكيوريتيز: «هذه البيانات تمثل تحديًا كبيرًا فيما يتعلق بالتضخم، وتعني ببساطة أن كيفن وارش لن يتحرك نحو خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب، وربما طوال ما تبقى من العام».

وبات المتداولون يتوقعون الآن أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير طوال العام، مع ارتفاع احتمالات رفع الفائدة بحلول ديسمبر إلى 34.3% مقارنة بنحو 15% فقط قبل أسبوع، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة سي إم إي جروب.

وتترقب الأسواق أيضًا نهجًا أكثر تشددًا من البنك المركزي تحت قيادة كيفن وارش، الذي صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء، وقد يتم اعتماده رئيسًا للبنك المركزي في أقرب وقت يوم الأربعاء، مع انتهاء ولاية جيروم باول يوم الجمعة.

وفي الوقت نفسه، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين برفقة وفد ضم الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ والملياردير إيلون ماسك، بعدما تعهد بحث الرئيس الصيني شي جين بينغ على «فتح الأسواق» أمام الشركات الأمريكية خلال القمة التي تستمر يومين.

وكان ترامب قد قال قبل القمة إنه لا يتوقع أن يطلب من شي المساعدة في حل الصراع مع طهران.

وشهدت أسعار النفط تحركات محدودة خلال اليوم بعد ثلاثة ارتفاعات متتالية، بينما يترقب المستثمرون أي تطورات جديدة بشأن إيران.

وتخشى «وول ستريت» من أن يؤدي استمرار الصراع إلى بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، ما يزيد الضغوط التضخمية ويعقد قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبحلول الساعة 09:45 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تراجع مؤشر داو جونز بمقدار 249.05 نقطة أو 0.50% إلى 49511.51 نقطة، فيما انخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 13.91 نقطة أو 0.19% إلى 7387.05 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بشكل طفيف بمقدار 3.40 نقاط أو 0.01% إلى 26091.60 نقطة.

وتداولت تسعة من أصل 11 قطاعًا رئيسيًا ضمن مؤشر «إس آند بي 500» في المنطقة الحمراء، فيما قاد قطاع المرافق الخسائر بانخفاض بلغ 1.6%.

وفي المقابل، استقرت موجة البيع التي ضربت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية خلال الجلسة السابقة، إذ ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 1.7%.

ومن بين الأسهم البارزة، قفز سهم شركة نيبيوس جروب بنسبة 10% بعد إعلان شركة الحوسبة السحابية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي عن ارتفاع إيراداتها الفصلية بنحو ثمانية أضعاف.

وفي وقت سابق من اليوم، رفعت مؤسسة مورغان ستانلي مستهدفها السنوي لمؤشر S&P 500 إلى 8000 نقطة بدلًا من 7800 نقطة، مؤكدة أن الأسهم الأمريكية ما زالت تمتلك مساحة إضافية للصعود مع استمرار الشركات في تحقيق أرباح قوية.

وعلى صعيد التداولات، فاقت الأسهم المتراجعة نظيرتها المرتفعة بنسبة 2.39 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.89 إلى 1 في بورصة ناسداك.

كما سجل مؤشر «إس آند بي 500» 11 قمة جديدة خلال 52 أسبوعًا مقابل 32 قاعًا جديدًا، بينما سجل مؤشر ناسداك 55 قمة جديدة و118 قاعًا جديدًا.