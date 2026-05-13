قمة شي وترامب قد تسفر عن اتفاق زراعي.. لكن شهية الصين لفول الصويا الأمريكي محدودة

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قد تتوصل الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق زراعي خلال القمة المرتقبة هذا الأسبوع يوسع مشتريات بكين من الحبوب واللحوم الأمريكية، لكن مراقبين للأسواق قالوا إنهم لا يتوقعون صفقات كبيرة جديدة لفول الصويا تتجاوز ما تم الاتفاق عليه في أكتوبر الماضي.

وتُعد الزراعة من أقل الملفات توترًا في العلاقات الثنائية، إلا أن الشكل النهائي لأي اتفاقات قد تخرج من قمة 14 و15 مايو بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ لا يزال غير واضح، بحسب مسؤولين ومتداولين ومحللين.

وقال مصدر مطلع على المحادثات إن البيت الأبيض يسعى للحصول على التزامات أكبر من بكين بشأن شراء فول الصويا ومنتجات زراعية أمريكية أخرى.

وأضاف مسؤول أمريكي رفيع أطلع الصحفيين على تفاصيل الزيارة: "هم يعلمون أن هذا شيء يحتاجونه، ويعلمون أنه شيء نريد بيعه. لذا ما إذا كان سيتم خلال الزيارة أو بعدها بقليل، فهذا ما سنراه"، دون أن يحدد المنتجات المقصودة.

ومن المقرر أن يرافق ترامب في زيارته أكثر من 12 رئيسًا تنفيذيًا ومسؤولًا بارزًا، من بينهم برايان سايكس، رئيس شركة Cargill الأمريكية لتجارة الحبوب، بحسب مسؤول في البيت الأبيض.

لكن متداولين ومحللين قالوا إن أي اتفاق محتمل سيظل محدودًا بسبب ما وصفوه بعدم رغبة بكين في شراء كميات إضافية كبيرة من فول الصويا — أكبر المحاصيل من حيث القيمة — إلى جانب الالتزامات التي قُدمت في أكتوبر، في ظل ضعف الطلب المحلي وتوافر بدائل أرخص من البرازيل.

وبدلاً من ذلك، تترقب الأسواق صفقات جديدة تشمل الذرة الرفيعة والذرة الصفراء والقمح المخصص للطحن، إضافة إلى لحوم الأبقار والدواجن، وهي ملفات جرى التلميح إليها خلال محادثات رفيعة المستوى في مارس.

وقال إيفن روجرز باي، مدير شركة الاستشارات الصينية Trivium China ومقرها بكين: "لا تزال هناك مساحة لإبرام صفقات شراء لمنتجات أمريكية رئيسية أخرى، وقد يأتي ذلك في صورة اتفاقات على أحجام مشتريات لمنتجات أساسية مثل الذرة والذرة الرفيعة."

وفي عام 2024، وقبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، اشترت الصين ما يقرب من 4.5 مليار دولار من تلك المنتجات، مقارنة بنحو 12 مليار دولار من فول الصويا وحده.

وضع فول الصويا

قلّصت الصين اعتمادها على المنتجات الزراعية الأمريكية بشكل كبير منذ الولاية الأولى لترامب، إذ استوردت نحو 20% فقط من احتياجاتها من فول الصويا من الولايات المتحدة في 2024، مقارنة بـ41% في عام 2016.

وفي العام الماضي، بلغت حصة الولايات المتحدة 15% فقط من واردات الصين من فول الصويا.

وتنتظر الأسواق مزيدًا من الوضوح بشأن كيفية تنفيذ الصين لتعهد العام الماضي بشراء 25 مليون طن متري من فول الصويا سنويًا حتى عام 2028، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ 2022.

وقال باي: "الصين لم تؤكد رسميًا تفاصيل الاتفاق حتى الآن، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الأهداف تنطبق على السنوات التقويمية أم المواسم الزراعية."

ومن المرجح أن يؤدي أي تأكيد لعودة الطلب الصيني على فول الصويا الأمريكي إلى دعم أسعار العقود الآجلة لفول الصويا في شيكاغو، والتي تتداول بالفعل قرب أعلى مستوياتها في شهرين، مدفوعة جزئيًا بتوقعات زيادة المشتريات الصينية.

وقالت فرجينيا هيوستن، مديرة الشؤون الحكومية في American Soybean Association: "سنكون سعداء برؤية مشتريات إضافية من الصين تقربنا من مستويات الصادرات المعتادة في السنوات الطبيعية"، دون أن تحدد حجمًا مستهدفًا للمبيعات.