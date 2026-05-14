ارتفاع S&P 500 وناسداك إلى مستويات إغلاق قياسية جديدة بدعم أسهم الرقائق

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل مؤشرا S&P 500 و ناسداك المركب مكاسب يوم الأربعاء، مدعومين بصعود أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما ساعد الأسواق على تجاوز بيانات تضخم جاءت أعلى من المتوقع، إلى جانب تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل سياسته النقدية المشددة لفترة أطول.

وارتد قطاع أشباه الموصلات بعد تراجع جلسة الثلاثاء، ما دفع المؤشرين إلى تسجيل مستويات إغلاق قياسية جديدة. كما ارتفعت ست من شركات “السبعة العظماء” المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بنسب تراوحت بين 1.4% و3.9%.

وقال ريان ديتريك، كبير استراتيجيي السوق في شركة Carson Group، إن “التكنولوجيا أظهرت مرونة واضحة رغم استمرار بيانات التضخم المرتفعة”، مشيرًا إلى أن أسهم الرقائق استعادت قوتها بعد ضعف مؤقت في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن أسعار المنتجين ارتفعت بنسبة 1.4% خلال الشهر الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ أربع سنوات، مدفوعًا باضطرابات إمدادات النفط نتيجة إغلاق مضيق هرمز. وأشارت البيانات إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بدأ يمتد إلى قطاعات اقتصادية أخرى، ما يعزز المخاوف من اتساع نطاق التضخم.

وفي ظل هذه البيانات، تراجعت آمال خفض قريب لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. بل إن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز قالت إن رفع الفائدة قد يكون مطروحًا إذا استمرت الضغوط التضخمية.

وفي سياق السياسة النقدية، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين كيفن وارش رئيسًا جديدًا للاحتياطي الفيدرالي في تصويت حزبي.

كما قال جيم بيرد، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Plante Moran Financial Advisors، إن تقرير أسعار المنتجين “يعزز رواية مخاطر التضخم ويدعم فكرة الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول”.

ترامب، ماسك، هوانغ وشي في بكين

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين برفقة وفد يضم الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ والملياردير إيلون ماسك، وذلك قبيل قمة تستمر يومين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وارتفعت أسهم إنفيديا وتسلا بنسب 2.3% و2.7% على التوالي، وسط توقعات بأن المحادثات قد تفتح المجال أمام صفقات تجارية جديدة وتخفيف التوترات.

وتأتي القمة في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الصينية توترات مرتبطة بتايوان وقيود على صناعة أشباه الموصلات، بينما يسعى ترامب إلى تعزيز صورته السياسية في ظل تأثيرات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة.

وأغلق مؤشر داو جونز منخفضًا، بينما ارتفع مؤشرا S&P 500 وناسداك، مع تسجيل قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا أكبر المكاسب داخل السوق.

كما رفعت مورغان ستانلي هدفها لمؤشر S&P 500 إلى 8,000 نقطة، مشيرة إلى استمرار قوة أرباح الشركات.

وشهدت بعض الأسهم تحركات قوية، إذ قفز سهم فورد بنسبة 13.2%، بينما ارتفع سهم Nebius بنسبة 15.7%، في حين تراجعت أسهم العملات الرقمية كوينبيس وستراتيجي بفعل ضعف البيتكوين والإيثريوم.

وبشكل عام، تفوقت الأسهم الرابحة على الخاسرة في جلسة اتسمت بتباين واسع داخل السوق رغم الإغلاق القياسي للمؤشرات الكبرى.