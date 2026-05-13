شركة Charles Schwab تفتح تداول البيتكوين والإيثيريوم لعملاء التجزئة في خطوة جديدة نحو تبني الكريبتو

بدأت شركة “Charles Schwab”، التي تعد إحدى أكبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة، طرح حساباتها الجديدة المخصصة لتداول العملات الرقمية تحت اسم “Schwab Crypto”، ما يتيح لعملاء التجزئة المؤهلين شراء وبيع البيتكوين والايثيريوم مباشرة عبر منصتها إلى جانب الأصول الاستثمارية التقليدية.

وبحسب الإعلان الرسمي، أصبح بإمكان أول دفعة من العملاء المؤهلين الوصول إلى خدمات التداول اعتبارا من يوم الثلاثاء، على أن يقتصر الإطلاق حاليا على معظم الولايات الأمريكية، مع استثناء سكان “نيويورك” و”لويزيانا” والأقاليم الأمريكية، فيما لا تزال الخدمة غير متاحة للمستخدمين الدوليين في هذه المرحلة.

ولتفعيل حساب “Schwab Crypto”، يتعين على العميل امتلاك حساب وساطة مؤهل لدى الشركة، سواء كان فردي أو مشترك إلى جانب استيفاء بعض المتطلبات التنظيمية المرتبطة بالولاية القضائية.

وستتولى “Schwab Premier Bank” حفظ الأصول الرقمية المرتبطة بالخدمة الجديدة، بينما ستدير شركة “Paxos” عمليات تنفيذ الصفقات وخدمات الحفظ الفرعية.

كما أوضحت الشركة أن رسوم التداول ستبلغ نحو 75 نقطة أساس.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توسع متسارع للمؤسسات المالية التقليدية في قطاع الأصول الرقمية، بعدما أطلقت “Charles Schwab” الشهر الماضي صفحة مخصصة لخدمات الكريبتو على موقعها الرسمي، في محاولة لتوسيع حضورها بين مستثمري التجزئة الباحثين عن تعرض مباشر للعملات الرقمية.

وتُعد “Schwab” من أضخم المؤسسات المالية الأمريكية، إذ تأسست عام 1971 وتدير أصول تُقدّر بنحو 12 تريليون دولار.

ورغم هذا التوسع المؤسسي الكبير نحو العملات الرقمية، لم تُظهر الأسواق رد فعل سعري قوي حيث حافظت البيتكوين على تداولاتها قرب مستوى 80 ألف دولار، فيما استقرت الإيثريوم حول 2300 دولار.

